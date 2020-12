“Basta de agressões, ameaças e sofrimento”, diz ativista na luta contra a violência doméstica

Francisca de Magalhães Barros – É a última homenagem do ano às vítimas da violência doméstica em Portugal. A mim juntaram-se personalidades de todos os quadrantes para participar num vídeo em que levam a mão ao coração. Pessoas como Dulce Rocha, presidente do Instituto de Apoio à Criança, o ex-ministro Rui Pereira, o advogado Garcia Pereira, mas também atrizes, apresentadoras e comediantes.– Foi. Desde que lancei a petição para que as crianças que testemunhem cenas de violência doméstica passem a ser, também, consideradas vítimas de violência doméstica, sinto recetividade para esta causa. Reuni uma equipa que se tornou como uma família. Tal como eu, estão dispostos a não parar até que as medidas que precisam de ser tomadas sejam mesmo tomadas.– Homenagear as vítimas e dizer basta. Basta de agressões, de ameaças e de sofrimento.