Bastonária da Ordem dos Enfermeiros participa em novo videoclipe do cantor romântico Luís Gomes

O deputado Social-Democrata e cantor romântico Luís Gomes lançou uma nova música que conta com a participação da bastonária da Ordem dos Enfermeiros. Ana Rita Cavaco participa no videoclip da música "Leva-me contigo" e contracena com o próprio cantor Luís Gomes.



Além de deputado, o Social-Democrata é professor universitário, consultor e cantor romântico. Foi autarca durante 12 anos no Algarve e regressou recentemente à Assembleia da República.



Já tinha lançado outras músicas que alcançaram mais de 45 mil visualizações na internet.