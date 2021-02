Bastonária dos Enfermeiros contra autarca “gorda fura filas” de Portimão

A bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, mantém as críticas à presidente da Câmara de Portimão na sequência da sua vacinação antecipada contra a Covid-19.Na sua página do Facebook, a representante dos enfermeiros referiu-se a Isilda Gomes como a “gorda fura filas, malvada a hora que nasci magra”. Isto depois de a autarca ter dito que sofria de obesidade., a bastonária dos enfermeiros não retira o que disse e lembra que tem “enfermeiros a trabalhar no covidário que ainda não foram vacinados”. Em resposta ao, Isilda Gomes disse que neste momento não vai comentar.Entretanto, o secretário de Estado da Descentralização e da Administração Loca, Jorge Botelho, e a esposa, Maria Flores, diretora da Segurança Social de Faro, vão processar a bastonária pelas suspeitas sobre a sua vacinação. “Podem processar-me, não receio”, reage Ana Rita Cavaco.