O bastonário da Ordem dos Médicos está preocupado com a “imensa pressão” que os hospitais da região Norte estão a sentir devido à Covid-19, com registo de 91% de ocupação de camas dos Cuidados Intensivos, e diz que a solução, para “nenhum entrar em rutura”, passará por uma coordenação mais estreita com os hospitais das outras regiões do País.“É importante que, nesta fase crítica em que os hospitais do Norte estão a ter uma pressão elevadíssima, haja uma visão nacional de estreita cooperação entre todos os hospitais”, disse Miguel Guimarães, este domingo à noite, na. O bastonário, que reconhece que o Hospital de Penafiel é o que tem tido mais problemas, frisou ainda que é preciso uma “gestão crítica nos internamentos, nos Cuidados Intensivos e no transporte de doentes”.