Bastonário dos Médicos defende uso de máscaras de proteção na cerimónia do 25 de Abril

O bastonário da Ordem dos Médicos disse esta sexta-feira esperar que o número de pessoas na cerimónia do 25 de Abril na Assembleia da República seja "restringido ao máximo" e defendeu que os participantes devem usar máscara de proteção.

Em declarações à agência Lusa, Miguel Guimarães referiu que, a propósito das celebrações naquele espaço fechado, tem defendido que a cerimónia "não deveria ter mais de 40 pessoas" e todos com máscaras de proteção, com exceção de quem tem de discursar, devido à pandemia de covid-19.

No entender do bastonário, se a cerimónia for celebrada com uma presença excessiva de deputados, convidados e funcionários do parlamento isso significa, na prática, estar "a dizer ao país que a pandemia acabou", quando "não acabou".