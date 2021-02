O bastonário da Ordem dos Médicos visitou esta terça-feira o Hospital de São João, no Porto. Miguel Guimarães deixou rasgos elogios à unidade hospitalar que tem cerca de 100 doentes com Covid-19 em enfermaria e 50 nos Cuidados Intensivos, muitos deles vindos de Lisboa.“A capacidade que o Hospital de São João teve até agora de conseguir dar resposta muito satisfatória aquilo que é a doença Covid-19 e, simultaneamente, continuar a responder aos [doentes] não covid, é absolutamente notável”, disse, considerando ainda que não se pode desconfinar já: “Não há dúvidas que não podemos desconfinar já. Tivemos uma grande onda, menos no Norte do que no Sul do País, mas é sensato esperar que o número de infetados diminua de forma significativa”, defendeu.