Batalha apoia candidatura de Leiria a Capital Europeia da Cultura em 2027

O Mosteiro da Batalha, declarado Património da Humanidade, pode constituir "mais-valia".

Por Lusa | 09:40

A Assembleia Municipal da Batalha aprovou uma moção, por unanimidade, na qual manifesta apoio à candidatura de Leiria a Capital Europeia da Cultura em 2027, foi esta terça-feira anunciado.

Uma nota de imprensa do município informa que a Assembleia Municipal da Batalha "expressa total apoio e empenho no sucesso da candidatura de Leiria a Capital Europeia da Cultura" atendendo à "inequívoca dimensão regional deste projeto que, a concretizar-se, representará uma enorme mais-valia para a cultura, criatividade e promoção das indústrias criativas de toda a região de Leiria e Oeste".

O documento, apresentado pelos eleitos do PSD e subscrito por todas as bancadas, adianta que se justifica "o apoio de um município detentor de Património da Humanidade, como o Mosteiro da Batalha, e de um museu [da Comunidade Concelhia] distinguido com o prémio Kenneth Hudson do Fórum Europeu dos Museus", o que "poderá constituir uma mais-valia para a candidatura de Leiria".