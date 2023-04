Patrícia Vieira diz que o filho, de 11 anos, vive em sofrimento há vários meses. Foi vítima de bullying na Escola Básica do Cerco, no Porto, onde frequenta o ensino especial. A primeira agressão ocorreu a 22 de novembro do ano passado.



"O Santiago confessou que lhe batem, ameaçam e cospem na comida.