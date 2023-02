As batidas à raposa previstas para este mês em Aljubarrota (Alcobaça) e São João de Loure e Frossos (Albergaria-a-Velha) estão a gerar contestação. O Movimento pela Abolição da Caça à Raposa repudia as iniciativas, afirmando tratar-se de “um abate de animais indefesos, de parte integrante do património natural, que deve ser protegido”.









