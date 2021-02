A batota das vacinas vai ser investigada pela Polícia Judiciária e pode dar pena de cadeia. Os processos vão ser enviados pela brigada que investiga os crimes económicos, designadamente corrupção. Já foram abertos dez inquéritos, mas podem chegar novos processos nos próximos dias.









Estão em causa vários crimes: desde abuso de poder a recebimento indevido de vantagem, podendo ainda haver casos de corrupção. As penas podem ir até aos cinco anos de cadeia.

A decisão dos processos irem para a Judiciária foi de Lucília Gago. A procuradora-geral da República, em conjunto com Luís Neves, diretor nacional da PJ, decidiu dar prioridade a estas investigações.





O CM sabe que os casos vão ser investigados pelas diretorias respetivas. As situações do Porto ficarão na Judiciária do Porto, as de Lisboa ficarão na direção central de combate ao crime económico.





Só a partir desta sexta-feira é que os procuradores distritais deverão começar a mandar os processos para a Judiciária. Poderão atingir várias dezenas, atendendo ao número de casos de vacinação indevida que têm sido conhecidas.





Não só quem autorizou as vacinas será responsabilizado, mas também quem as recebeu poderá ter incorrido no crime. Caso se tratem de funcionários públicos o crime é agravado.





Para existir corrupção terá de ter havido contrapartidas, o que não terá de passar por dinheiro. Poderá ter havido outras ofertas que configurem o crime.





O combate anunciado agora pela PJ tem também objetivos preventivos, para que a situação não volte a ocorrer, agora que entramos na segunda fase da vacinação.