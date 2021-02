A farmacêutica alemã Bayer estabeleceu um acordo para a produção da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela CureVac. “Temos capacidade para produzir a vacina de mRNA da CureVac”, revelou o presidente Global da Divisão Farmacêutica da Bayer, Stefan Oelrich. A meta é produzir 161 milhões de doses no próximo ano.









Por sua vez, o presidente da Curevac, Werner Haas, disse esperar que a empresa possa disponibilizar 300 milhões de doses até o final deste ano. Até o fim de 2022, em parceria com a Bayer, está projetada a produção de 600 milhões de doses, mas, com o aumento da rede de produção, a Curevac admite poder chegar a um total de mil milhões de doses.

De lembrar que, no início do ano, a Bayer e a Curevac tinham anunciado uma cooperação na elaboração da vacina que se chama CVnCoV. No entanto, o acordo apenas contemplava trabalhos anteriores com vista à aprovação da vacina. A vacina da Curevac ainda está em avaliação e é baseada na mesma tecnologia das já aprovadas pela Moderna e Pfizer / BioNTech.



A 14 de dezembro, a empresa farmacêutica estabeleceu uma nova etapa no desenvolvimento da CVnCoV com o início da fase global de ensaios clínicos.