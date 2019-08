BE pede contas ao Governo sobre obstetras e anestesistas contratados para reforçar urgências

O Bloco de Esquerda (BE) questionou esta quinta-feira o Ministério da Saúde sobre quantos médicos obstetras e anestesistas foram contratados para reforçar os serviços de urgência obstétrica de quatro hospitais da região de Lisboa nos meses de verão.No final de junho foi noticiada a hipótese de encerrar rotativamente durante julho, agosto e setembro as urgências de obstetrícia da Maternidade Alfredo da Costa, do Hospital de Santa Maria, do Hospital de S. Francisco Xavier e do Hospital Amadora-Sintra devido à falta destes especialistas, que se agudizaria no verão com a entrada em férias de vários profissionais."Como se soube desde então, existe em Portugal cerca de 1.400 médicos especialistas em obstetrícia, mas apenas 850 trabalham no SNS [Serviço Nacional de Saúde]. Existem, por isso, profissionais para contratar. É preciso fazê-lo", afirma o BE no requerimento assinado pelo deputado Moisés Ferreira.Depois da pressão pública e de audições parlamentares, o presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), Luís Pisco e a ministra da Saúde, Marta Temido, disseram que o encerramento de urgências já não era uma solução em cima da mesa.A ARSLVT disse que iria contratar profissionais para evitar falhas nas escalas e manter todas as urgências em funcionamento.No entanto, e segundo informações que chegaram ao BE, esse reforço foi "absolutamente insuficiente", além de estar "a haver pressão para que as equipas das urgências funcionem em números abaixo daquilo que é considerado o limite mínimo".O BE dá como exemplo o Hospital de Santa Maria em que a escala de urgência deve ser garantida, no mínimo, por cinco obstetras, mas "os profissionais estão a ser pressionados para garantirem as urgências com escalas de três e de quatro médicos", alguns internos que estão a fazer a sua formação especializada."Estamos a falar, neste caso específico, de um hospital 'fim de linha', com cuidados perinatais altamente diferenciados e para onde são reencaminhados todos os casos mais complexos ou que não conseguem ter resposta noutros hospitais", sendo por isso necessário "uma equipa consistente com, pelo menos, cinco médicos", defende.Perante esta situação, o BE pede ao Governo que preste contas sobre o número de profissionais contratados desde o início de julho para impedir o encerramento das urgências.O BE questiona ainda o Governo sobre se "confirma a existência de pressões para que as urgências sejam asseguradas por equipas em défice" e porque que razão não foram contratados mais profissionais, já que foi esse o compromisso da ARS e do Ministério.Num comunicado divulgado na quarta-feira, o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) aconselhou os seus associados do Hospital de Santa Maria a apresentarem minutas de desresponsabilização em todos os casos em que a urgência obstétrica esteja abaixo dos cinco elementos, cabendo ao Conselho de Administração a responsabilização pelos problemas ocorridos por esse motivo.No mesmo dia, a ARSLVT disse em comunicado que as direções clínicas das quatro unidades de saúde têm articulado semanalmente a necessária afetação de recursos, para que, em cada momento, se possam antecipar eventuais fragilidades decorrentes deste período."Num trabalho de estreita colaboração entre a ARSLVT, as direções" dos quatro hospitais e o INEM, "estima-se que em agosto a realidade seja muito semelhante" à de julho, em que o funcionamento das urgências decorreu de "forma tranquila".