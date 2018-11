Bloco de Esquerda reclama apoios eficazes para agricultores e sistema público de seguros

Catarina Martins defendeu em Coimbra apoios efetivos e claros para os agricultores afetados pela tempestade Leslie.

Por Lusa | 13:13

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, defendeu este domingo, no distrito de Coimbra, apoios efetivos e claros para os agricultores afetados pela tempestade Leslie e um sistema público de seguros.

"Precisamos de apoios efetivos, que cheguem a toda a gente, de serviços de proximidade do ministério da agricultura, de apoiar o acesso a linhas de financiamento e ter um sistema público de seguros que chegue efetivamente aos agricultores", disse a dirigente bloquista.

Catarina Martins falava aos jornalistas em Reveles, no concelho de Montemor-o-Velho, depois de contactar com agricultores afetados pela tempestade do dia 13 de outubro, que perderam parte da produção de milho.