O processo de beatificação da irmã Lúcia, que morreu fez este sábado 16 anos, está parado no Vaticano, por causa das restrições ditadas pela pandemia de Covid 19, muito embora continuem a existir relatos de milagres associados à vidente de Fátima, revelou a vice-postuladora.









“Não posso ir a Roma e temos outro ritmo” neste trabalho que é “longo” e exige “paciência” e também “rigor”, disse ontem a irmã Ângela Coelho à agência Ecclesia, lamentando não conseguir ir ao Vaticano “para esclarecer dúvidas com os orientadores de lá”.

Segundo a religiosa, o processo de beatificação da irmã Lúcia ficou “mais lentificado”, no entanto continuam a chegar à causa “muitas comunicações de graças”.





Já quanto à parte da ‘positio’, o relatório sobre a vivência heroica das virtudes da fé, os trabalhos decorrem ao “ritmo normal”, adiantou a irmã Ângela Coelho. O reconhecimento das “virtudes heroicas” é um passo central no processo que leva à proclamação de um fiel católico como beato e para a beatificação é exigido o reconhecimento de um milagre ocorrido por sua intercessão. O objetivo seguinte, de canonização, em que é declarada a santidade, exige a aprovação de um novo milagre.





A vice-postuladora da causa descreve a irmã Lúcia como “uma mulher incrível, com múltiplas facetas, com uma enorme profundidade de vida. É uma senhora a quem o Mundo entra”, apesar de ter vivido muitos anos em clausura, no Carmelo de Coimbra.



“Fama de santidade

é forte e intensa”

A “fama de santidade” da irmã Lúcia “é tão forte, tão intensa, que isto é expressão do desejo de Deus de que seja reconhecida pela Igreja pela fidelidade da sua vida”, defende Ângela Coelho.





beatificação iniciada três anos após morte



O processo de beatificação foi iniciado em 2008, três anos após a sua morte e após autorização de Bento XVI. Em fevereiro de 2017, decorreu a sessão solene de clausura do inquérito diocesano.







Morreu aos 97 anos. corpo está em Fátima



A irmã Maria Lúcia de Jesus e do Coração Imaculado morreu em Coimbra, com 97 anos, em 13 de fevereiro de 2005. Um ano depois, o corpo foi trasladado para a Basílica do Santuário de Fátima.