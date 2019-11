Bebé abandonado no lixo já está com família de acolhimento

O bebé encontrado no interior de um contentor do lixo no início do mês e que esta quinta-feira teve alta médica da Maternidade Alfredo da Costa (MAC), em Lisboa, já está aos cuidados de uma família de acolhimento selecionada pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML). No distrito de Lisboa há apenas cinco.Numa nota, enviada ao, a SCML explica que, na quinta-feira, "deu cumprimento à decisão do Tribunal de Família e Menores de Lisboa que, a título cautelar e no âmbito do processo de promoção e proteção, aplicou a medida de acolhimento familiar ao bebé", uma decisão comunicada, no dia anterior, pela Procuradoria-Geral da República.Fonte do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, ao qual pertence à MAC, garantiu aoque o menino saiu da unidade hospitalar "clinicamente bem e estável". Sara, a mãe do recém-nascido, jovem sem-abrigo de 22 anos, está em prisão preventiva no Estabelecimento Prisional de Tires, Cascais. Está indiciada pelo crime de homicídio qualificado na forma tentada. A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, visitou a mãe do bebé.Família de acolhimento vai receber 601,30 euros, por mês, para despesas inerentes ao recém-nascido.O embaixador de Cabo Verde explicou esta sexta-feira que a mãe e os irmãos da cabo-verdiana tentam obter a guarda da criança.A defesa de Sara, mãe do bebé, quer que a revisão da medida de coação aplicada à jovem. Pede uma "mais ligeira".