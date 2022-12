O Tribunal da Relação de Lisboa reverteu a decisão do Tribunal de Família e Menores de Cascais que tinha obrigado uma bebé amamentada pela mãe a pernoitar, em fins de semana alternados, na casa do pai, avançou, esta segunda-feira, o ‘JN’.



É frisado pela juíza desembargadora que o aleitamento materno é do “superior interesse da criança”. Por isso, acrescenta, seria um “mau trato” privá-la do mesmo.