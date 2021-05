Maria Clara, a bebé de cinco meses que sofre Atrofia Muscular Espinhal tipo 1, tomou o fármaco que lhe pode salvar a vida na sexta-feira passada, um mês depois de lhe ter sido diagnosticada a forma mais agressiva desta doença degenerativa rara. O Zolgensma, um dos medicamentos mais caros do Mundo (com um custo superior a 1 milhão de euros), foi-lhe administrado no Hospital da Estefânia, em Lisboa, depois de o Infarmed ter emitido a autorizaçã...