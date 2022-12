Bebé de cinco meses vive no Hospital de Bragança desde o dia em que nasceu

Uma bebé de cinco meses vive, desde o dia em que nasceu, no serviço de Pediatria e Neonatologia do Hospital de Bragança. A menina, que nasceu no dia 27 de junho, foi retirada à família, que não tem condições para cuidar dela.



"Seria desejável que a menina fosse institucionalizada, uma vez que a família não pode cuidar dela, até porque lá poderia conviver com os irmãos e com outras crianças, bem como habituar-se a uma rotina com as funcionárias. Seria benéfico para a sua socialização", explicou fonte ao jornal Mensageiro de Bragança, que acredita que manter a criança internada não é saudável, nem é solução mais recomendada.

Contactada pelo Mensageiro, a Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste adiantou que o internamento em instituições hospitalares do Serviço Nacional de Saúde pode ocorrer por motivos clínicos, mas também por motivos sociais" e que "sempre que esteja em causa a proteção de uma criança e havendo confronto de interesses constitucionalmente protegidos, deverá prevalecer o supremo interesse da criança, sendo que a decisão nesse sentido é da responsabilidade dos órgãos competentes, no decurso de um Processo de Promoção e Proteção, de natureza sigilosa e de caráter reservado".