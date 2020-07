Bebé de dois meses infetado com Covid-19

Um bebé de dois meses e mais cinco elementos da família, residentes em Armação de Pera, estão infetados com Covid-19.





CM apurou, as seis pessoas testaram positivo e estão a recuperar em casa, clinicamente estáveis e praticamente sem sintomas. O surto obrigou ao encerramento de um restaurante e de uma geladaria, uma vez que duas das seis pessoas infetadas trabalhavam nestes estabelecimentos.



Segundo oapurou, as seis pessoas testaram positivo e estão a recuperar em casa, clinicamente estáveis e praticamente sem sintomas. O surto obrigou ao encerramento de um restaurante e de uma geladaria, uma vez que duas das seis pessoas infetadas trabalhavam nestes estabelecimentos.

O CM sabe que já foram realizados testes às pessoas que estiveram em contacto com os casos positivos, nomeadamente os colegas de trabalho. No caso dos funcionários do restaurante que estão em isolamento, todos deram negativo.