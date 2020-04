Bebé de mãe infetada com coronavírus na Guarda está bem

Uma mulher de 38 anos, infetada com Covid-19, deu à luz ontem de madrugada no Hospital Sousa Martins. "O teste à progenitora foi feito após dar entrada no serviço de Obstetrícia na noite de domingo e deu positivo, o que obrigou a um protocolo de isolamento específico. A bebé foi testada na manhã de segunda-feira e o diagnóstico foi negativo para a Covid-19", disse Luís Ferreira, diretor do Serviço de Pneumologia do hospital, adiantando que "quer a mãe, quer o bebé, estão bem".



o médico que coordena a Comissão de Combate à Covid-19 na Unidade de Saúde da Guarda "foi a primeira situação deste tipo nesta unidade, mas já estava prevista no plano de contingência que determina a realização do teste aos utentes para internamento".

