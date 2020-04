Bebé de um ano entre os sete novos casos de coronavírus nos Açores

A Autoridade de Saúde dos Açores informou esta quarta-feira que foram diagnosticados, nas últimas 24 horas, sete casos positivos de covid-19 em São Miguel, entre os quais uma bebé de um ano.

Nas últimas 24 horas, decorrentes das 635 análises realizadas nos dois laboratórios de referência dos Açores (São Miguel e Terceira), foram diagnosticados sete casos na ilha de São Miguel que se reportam a mulheres com "idades compreendidas entre 1 e 93 anos de idade", disse a entidade em comunicado.

Segundo a Autoridade de Saúde Regional, "dos casos diagnosticados, cinco referem-se a utentes da estrutura residencial para idosos da Santa Casa da Misericórdia do Nordeste", sendo os restantes respeitantes "a uma utente admitida e a uma profissional de saúde do Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada".