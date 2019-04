Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bebé emigrante em estado crítico

Maéva esteve quatro dias em coma. Bebé é transportada hoje para França.

Por Miguel Balança | 01:30

Maéva, bebé com pouco mais de um mês, filha de um emigrante português na Roménia, que está em estado crítico após complicações no trabalho de parto, deverá ser esta segunda-feira transportada para França, onde vive uma tia da criança.



Após o parto, Maéva sofreu três paragens cardiorrespiratórias. Esteve quatro dias em coma induzido.



Maéva nasceu a 26 de março numa clínica privada em Bucareste - há sete meses o pai, Feliciano Silva, deixou Portugal para seguir para o país natal da companheira.



Previam que o nascimento de Maéva acontecesse por parto normal, mas após administrada a epidural e "tentarem tirar a menina à força, com a mãe adormecida", a equipa médica recorreu a cesariana.



A mudança de planos "justificou uma fatura de 30 mil euros pelo internamento", conta ao CM Francisco Silva, avô paterno, emigrado na Suíça.



O caso levou a família a pedir ajuda nas redes sociais: conseguiu angariar 5 mil euros, que vão ajudar a pagar o avião-ambulância.



O consulado português na Roménia disse à família que é um "assunto pessoal" e não do foro diplomático.