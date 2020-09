Bebé entre os infetados com Covid-19 em lar de Ourique. Número de casos sobe para 43

O número de infetados associados ao surto de Covid-19 identificado no lar da aldeia de Santa Luzia, no concelho alentejano de Ourique, subiu este sábado à tarde para 43, disse à agência Lusa o presidente do município.

Os resultados conhecidos este sábado à tarde de testes aos contactos próximos dos funcionários infetados do Lar de Santa Luzia, propriedade da Santa Casa da Misericórdia de Ourique, no distrito de Beja, permitiram identificar mais cinco casos positivos, elevando de 38 para 43 o número total de infeções confirmadas, precisou Marcelo Guerreiro.

Entre os cinco casos positivos conhecidos este sábado, há um bebé de dois anos que é neto de uma das funcionárias infetadas do lar e frequenta a Creche e Jardim-de-Infância da Santa Casa da Misericórdia de Ourique, disse o autarca.