Bebé infetada com coronavírus na gravidez internada em Lisboa

Nasceu em Portugal a primeira bebé infetada com o novo coronavírus durante a gravidez. A menina nasceu de cesariana, há um mês, no Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, com 34 semanas e dois dias.





CM apurou, a criança está a lutar pela vida, ligada a um ventilador. A mãe, que não pertence a qualquer grupo de risco para a doença, está a recuperar.



Assim que nasceu, apresentou sintomas graves da doença como falta de ar e pneumonia e, por isso, foi transferida para os Cuidados Intensivos, onde se mantém internada.

“Como já sabíamos que a mãe era positiva para a Covid-19, recolhemos uma amostra de sangue à bebé praticamente a seguir ao parto. O teste deu positivo e isto mostra-nos que houve transmissão vertical da mãe para a criança”, explica Fernando Cirurgião, diretor de serviço de Obstetrícia do hospital. Até agora, e apesar dos mais de 100 partos com grávidas infetadas, nenhum bebé tinha sido contagiado durante a gravidez.





O caso desta bebé está agora a ser seguido pelo Instituto Ricardo Jorge e deverá constar, em breve, numa revista internacional da especialidade, como um dos raros casos no Mundo de infeção ‘in utero’. Até então, há cerca de 10 situações.