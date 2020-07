Bebé infetado com coronavírus no útero da mãe

Uma equipa de médicos franceses confirmou o primeiro caso de contaminação intrauterina de coronavíurs através de um estudo publicado esta terça-feira.Segundo a evista Nature Comunnications, o recém-nascido, do sexo masculino, nasceu em março e sofreu sintomas neurológicos associados àquela doença.

"Mostramos que a transmissão da mãe para o feto é possível através da placenta nas últimas semanas de gravidez", indicou à AFP Daniele De Luca, do hospital Antoine Beclere de Clamart.



"É necessário analisar vários fatores: o sangue materno, o líquido amniótico, o sangue do recém-nascido, a placenta. Reunir todas as amostras durante uma pandemia com emergências em todas as direções não é simples, é por isso que se tratava de suspeita, mas sem confirmação até agora", explicou.