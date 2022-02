O bebé de 13 meses internado com Covid-19 desde o dia cinco deste mês nos Cuidados Intensivos do Hospital de São João, no Porto, respira sozinho e já não está ligado ao ventilador."Já foi possível retirá-lo de ECMO (Oxigenação por Membrana Extracorporal) ao fim de cinco dias e agora foi extubado. Neste momento, o bebé está bem, mas ainda se encontra na unidade Cuidados Intensivos", explicou esta quarta-feira Maria João Baptista, diretora clínica do Centro Hospitalar do São João.