O bebé de 13 meses que deu entrada no Hospital de São João, no Porto, na madrugada do dia 5 de fevereiro, com Covid-19, teve alta hospitalar nesta segunda-feira. Depois de 24 dias internado naquela unidade hospitalar, onde necessitou de estar ligado à máquina ECMO - Oxigenação por Membrana Extracorporal - o menino já se encontra em casa, com os pais.









A criança deu entrada nos Cuidados Intensivos do Hospital de São João com um estado clínico bastante reservado, depois de ter sofrido uma falência cardíaca. “Deu entrada no hospital com diagnóstico de Covid-19 e quadro clínico compatível com existência de uma miocardite. O bebé, quando aqui chegou, estava clinicamente muito doente, tinha arritmias cardíacas muito difíceis de controlar”, disse na altura Maria João Batista, diretora clínica do hospital.

Por apresentar problemas respiratórios, o bebé esteve ligado 11 dias a um ventilador. Tudo indica que o quadro clínico foi provocado pela infeção à Covid-19. Foram realizados vários exames, nomeadamente genéticos, para perceber se havia alguma doença prévia não diagnosticada.





Na altura em que o bebé estava hospitalizado, outras oito crianças estavam internadas no São João, com Covid-19.





