Bebé Matilde fez um ano de vida. Celebração contou com 'balões e bolinho'

A bebé Matilde, criança que sofre de Atrofia Muscular Espinhal de tipo I, fez este domingo um ano de vida.

A menina a quem em agosto do ano passado foi administrado o medicamento "mais caro do Mundo", Zolgensma, teve direito a uma festa "com balões e bolinho".

O momento da celebração foi partilhado pelos pais de Matilde, Carla e Miguel Sande, na rede social Facebook.





Numa publicação, os pais da menina dão conta de que este aniversário foi celebrado "com os papás e os manos". Os avós e os tios juntaram-se à festa para cantar os parabéns via online, devido à pandemia de Covid-19 que se vive atualmente em Portugal e no Mundo.

Recorde que a história da bebé Matilde gerou uma onda de solidariedade no ano passado. A menina, agora com um ano de vida, sofre de Atrofia Muscular Espinhal de tipo I e já recebeu o tratamento conhecido por ser o "mais caro do Mundo". Os pais de Matilde, que ficaram com 2,5 milhões de euros angariados, uma vez que o Estado pagou o remédio, têm ajudado várias crianças que sofram de problemas de saúde como o da filha.