Bebé Matilde nos cuidados intensivos após operação à cabeça

dores e rabugentinha".

e este sábado vai repetir a TAC. Caso esteja tudo dentro dos parâmetros normais, a criança poderá voltar ao quarto.





duas longas horas" e se sentiram angustiados.





A bebé Matilde, que foi esta sexta-feira operada à cabeça após ter sido detetada pressão intracraniana, está nos cuidados intensivos após a cirugia.De acordo com os pais da menina, está "comMatilde vai permanecer nos cuidados intensivos em observaçãoCarla Martins e Miguel Sande afirmam na publicação feita no Facebook ao final da noite desta sexta-feira que foram "Na passada quinta-feira, foi detetada uma pressão intracraniada através de uma TAC e posterior ressonância magnética.Essa mesma pressão poderia estar a ser provocada por um quisto congénito no cérebro o que dificulta a circulação do líquido cefalorraquidiano.