Bebé Matilde tem feito exercício com a mãe e já se consegue sentar

Matilde, a bebé que sofre da forma mais grave de Atrofia Muscular Espinhal e que completa esta terça-feira sete meses, já consegue sentar-se. A notícia foi avançada pelos pais, Carla Martins e Miguel Sande, através da página do Facebook."Tenho estado bem, já fico mais tempo sem ventilação e estou cada vez mais ativa e com mais força. Todos os dias faço exercícios com a mamã e já aguento mais tempo sentadinha, consigo segurar melhor o pescoço e olhar para cima", pode ler-se na publicação.Matilde tomou em agosto o Zolgensma, o medicamento mais caro do Mundo. Embora a menina registe melhorias, os pais acrescentam, na publicação, que a filha tem esta terça-feira marcada uma consulta de cirurgia para confirmar que o pós-operatório (foi operada à cabeça em setembro) decorre com normalidade."Também vou fazer um raio-X à bacia e a seguir tenho a consulta com a fisiatra para saber os resultados", contam os pais.