Bebé Matilde toma remédio no fim do mês de agosto

Matilde, a bebé de três meses que sofre da forma mais grave de Atrofia Muscular Espinhal (AME), vai começar o tratamento com o Zolgensma no dia 27 de agosto.A revelação foi feita pelos pais da menina na página do Facebook ‘Matilde, uma bebé especial’. A compra do remédio ‘milagre’ foi autorizada pela Autoridade Nacional do Medicamento a 18 de julho.Na publicação, os pais lamentam que a data seja tão tardia: "Os papás estão de rastos e não conseguem aceitar que tenha que ser tão tarde, mas não vamos baixar os braços", escreveram. Carla Martins e Miguel Sande contam ainda que Matilde teve uma consulta recentemente com a pneumologista e que se encontra "bem da parte respiratória". Continua a precisar, ainda assim, de ser ventilada para dormir.O remédio que Matilde aguarda vem dos Estados Unidos da América e custa 1,9 milhões de euros — um valor que os pais conseguiram juntar graças a donativos, mas que será comparticipado a 100% pelo Estado.Agora, os mais de dois milhões e meio angariados vão ser distribuídos pelos pais de Matilde por outras crianças com doenças raras. Carla Martins e Miguel Sande já começaram a seleção. "Os pais da Matilde ofereceram-nos um ano de terapias e alguns equipamentos", contou ao Correio da Manhã Vânia Feteira, mãe de Noa, a bebé que sofre de AME tipo 2. A mesma ajuda vai ser dada à bebé Natália Silva.