Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

'Bebé milagre' já pesa mais de dois quilos e está bem de saúde

Com um mês e uma semana, deverá ter alta em breve.

Por Aureliana Gomes | 09:45

É um bebé muito risonho e bem-disposto. Costumo dizer que é o meu código de barras, porque tem muito cabelo e já faz risca ao lado". Fátima Branco tem visitado o neto Salvador no Hospital S. João, no Porto e revela que o ‘bebé milagre’ está a evoluir favoravelmente e que já pesa dois quilos e 400 gramas.



Com um mês e uma semana, Salvador já come praticamente sem auxílio da sonda, mas tem ainda algumas dificuldades em respirar, necessitando de ventilação mecânica.



"Os médicos dizem que é uma situação normal em bebés prematuros e que se continuar a evoluir como até agora daqui a uma semana deverá ter alta , podendo ter de levar para casa a garrafa de oxigénio ", explicou a avó, revelando ainda que é um bebé muito ativo.



"Quando lá chego, está sempre com as pernitas a mexer e ri-se muito. É muito engraçado, porque apesar de a roupa ser para zero meses, ainda é grande e ele fica a ‘nadar’ dentro dela. Tem muita vida", disse, lembrando que as saudades da filha são cada vez mais.



"Hoje, é dia da mãe, vou ao cemitério falar com a minha filha, dizer-lhe que sei que seria uma ótima mãe e reforçar que estou cá para ajudar a criar o Salvador", revelou.



Salvador nasceu no dia 28 de março, de uma mãe em morte cerebral. Catarina Sequeira, de 26 anos, teve um ataque agudo de asma em dezembro de 2018, às 19 semanas de gravidez.