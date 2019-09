'Bebé milagre' Salvador já pesa sete quilos

Salvador completou este sábado seis meses de vida e está a crescer bem. O bebé, que nasceu no dia 28 de março de uma mãe em morte cerebral, no Hospital de S. João, no Porto, já pesa sete quilos e começa agora a comer as primeiras papas.A viver com o pai, Salvador conta com a ajuda da avó paterna para cuidar dele durante o dia, enquanto o pai vai trabalhar. O bebé continua a ser acompanhado pela equipa do Hospital de S. João."O Salvador está muito grande e bonito. Já pesa sete quilos e aparentemente é um bebé saudável", disse aoFátima Branco, avó materna de Salvador, que explicou ainda que a dor da perda da filha tem sido muita, mas em conjunto com os outros oito filhos e os netos tem conseguido superar."Não é fácil, a Catarina está sempre presente na minha vida. No dia de anos dela e do gémeo dela, fizemos uma festinha, onde esteve presente o Salvador e o pai. Temos de continuar a viver, mas não é fácil", disse a mãe de Catarina Sequeira, jovem que foi mantida como suporte vital do filho durante três meses.Salvador nasceu dia 28 de março, às 31 semanas e sete dias, com um quilo e setecentos gramas e 40 centímetros.Catarina Sequeira, de 26 anos, teve um ataque agudo de asma em dezembro do ano passado, às 19 semanas de gravidez.