Já saiu da incubadora, no serviço de Neonatologia. Ainda não se sabe quando vai sair do hospital.

Salvador, o bebé milagre, já está no berçário e com mais peso. A passagem da incubadora para o berçário aconteceu no final da semana passada. Salvador faz um mês no próximo domingo e já engordou cerca de 300 gramas – pesa agora 2 quilos. "É um comilão. Sai à mãe, ...