Bebé nasce dentro de ambulância a caminho do hospital de Setúbal

Uma menina nasceu na manhã desta terça-feira, 8 de setembro, numa ambulância dos Bombeiros de Torrão, durante o transporte da mãe para a maternidade do Hospital de São Bernardo, em Setúbal.

Os bombeiros foram chamados para transportar uma grávida "com contrações no seu domicílio" em Rio de Moinhos, localidade da freguesia de Torrão, concelho de Alcácer do Sal.

Iniciado o transporte para a maternidade do hospital de Setúbal, a mulher entrou em trabalho de parto e o motorista "teve de encostar a ambulância na berma em segurança", o que aconteceu já na Autoestrada do Sul (A2), para auxiliar a grávida.

A criança acabou por nascer cerca das 08h31 com a ajuda de dois bombeiros e de um médico e um enfermeiro da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Setúbal.

Após o parto, a mãe e a filha recém-nascida, foram transportadas para a maternidade em Setúbal, onde estão bem de saúde e devem ter alta nas próximas horas.

Por falta de maternidade no Hospital do Litoral Alentejano, todas as grávidas dos concelhos de Sines, Santiago do Cacém, Grândola e Alcácer do Sal são encaminhadas para a maternidade do Hospital de São Bernardo, em Setúbal.