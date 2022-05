Bebé nasce dentro de ambulância dos Bombeiros de Alvalade, em Santiago do Cacém

Uma menina nasceu na manhã deste domingo, 29 de maio, numa ambulância dos Bombeiros Voluntários de Alvalade, durante o transporte da mãe para a maternidade do Hospital de Beja.

Os bombeiros foram chamados, para transportar uma grávida "com contrações no seu domicílio" na vila de Alvalade, no concelho de Santiago do Cacém.

Acompanhados pela equipa da VMER do Hospital do Litoral Alentejano, iniciaram o transporte para a maternidade do hospital de Beja, mas alguns quilómetros mais à frente, na Estrada Nacional 121, já no concelho de Ferreira do Alentejo, a mulher entrou em trabalho de parto e a motorista "teve de encostar a ambulância em segurança" para a realização do parto.

A criança nasceu cerca das 09h58, com a ajuda da equipa da VMER e das bombeiras Teresa Guerreiro e Vera Martins.

Após o parto, a mãe Raquel Santos de 34 anos e a filha recém-nascida que se vai chamar Leonor, foram transportadas para a maternidade de Beja.

O parto decorreu bem, com todas as medidas de segurança e tanto a mãe como a filha estão bem de saúde e devem ter alta nas próximas horas.