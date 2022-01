Uma mulher deu à luz em casa, esta quarta-feira de manhã na freguesia de São Roque, concelho de Oliveira de Azeméis. Os bombeiros foram acionados às 07h52 para assistir uma mulher em trabalho de parto. O bebé acabou por nascer ainda em casa com a ajuda dos Bombeiros Voluntários de Oliveira de Azeméis.



Depois do parto a mãe e o bebé foram transportados para o Hospital de São Sebastião, em Santa Maria da Feira com o apoio da ambulância de Suporte Imediato de Vida de Oliveira de Azeméis.

