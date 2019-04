Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bebé nasce em casa de banho pública

Mulher de 37 anos ligou ao 112 e, sozinha, deu à luz. Caso ocorreu em Vila Nova de Cerveira.

Por Liliana Rodrigues | 01:30

Uma mulher de 37 anos deu à luz uma bebé, esta quinta-feira à tarde, na casa de banho pública do campo da feira de Vila Nova de Cerveira. Mãe e filhas foram transportadas para o hospital de Viana do Castelo e estão bem de saúde.



A parturiente, grávida do quarto filho, estava em final de gestação e de manhã tinha sentido algumas contrações. Mas pela experiência que já tinha dos anteriores três partos, acreditou que ainda não tinha chegado a hora de se deslocar ao hospital e fez a sua rotina diária.



Ao início da tarde, quando passava no campo da feira, sentiu dores intensas e instintivamente recorreu à casa de banho pública que fica junto a uma dependência bancária.



Sozinha, ainda teve tempo de ligar do próprio telemóvel para o INEM para pedir ajuda e deu indicação que estava em final de gestação e que a bebé estaria na iminência de nascer.



Eram 14h37 e, apesar do quartel dos bombeiros de Vila Nova de Cerveira ficar a menos de cinco minutos do campo da feira, quando a equipa chegou ao local, já a bebé tinha nascido e estava nos braços da mãe, sentada no chão da casa de banho pública, sem qualquer ajuda.



A mulher foi imediatamente ajudada pelos bombeiros até à chegada da equipa médica da SIV de Valença, que também chegou rapidamente ao local e assistiu a parturiente e a bebé.



Ambas foram transportadas de imediato para o hospital de Viana do Castelo.



Ficaram internadas, como é habitual, mas ambas estão bem.