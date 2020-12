Uma menina nasceu, na noite de sexta-feira, numa ambulância dos Bombeiros de Grândola durante o transporte da mãe para a maternidade do Hospital de São Bernardo, em Setúbal.A mulher chegou ao quartel por volta das 20h15 e foi transportada na Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital do Litoral Alentejano.