Bebé nasce na autoestrada dentro de uma ambulância

A pequena Irina nasceu na A4, junto a Palheiros (Murça), dentro de uma ambulância dos bombeiros de Mirandela, na madrugada de terça-feira, a caminho da maternidade em Vila Real. É o segundo bebé a nascer naquela autoestrada desde 26 de janeiro."Às 02H30, com contrações com intervalo de 6 minutos, chamamos a ambulância", conta Philippe Guilherme, pai da menina. A mãe entrou em trabalho de parto antes da chegada ao hospital, e Irina, segunda filha do casal, acabou por nascer cerca de uma hora depois, com a ajuda dos bombeiros e da equipa do INEM.Mãe e filha encontram-se bem. Mirandela não tem maternidade desde 2006.