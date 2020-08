Bebé nasce no carro dos pais em Mirandela

Mais um caso de um bebé que não esperou até chegar ao hospital para nascer. Aconteceu desta vez no concelho de Mirandela, na freguesia de Aguieiras, na madrugada deste domingo, cerca das 2h55.

O menino, primeiro filho do casal, acabou por nascer no banco de trás do carro dos pais. Poucos minutos após o parto, já estavam no local bombeiros e a equipa ao serviço da ambulância de Suporte Imediato de Vida do INEM, que deram o apoio necessário:"O parto correu bem, não houve qualquer complicação. Depois, mãe e bebé foram transportados para o hospital de Bragança", contou esta manhã ao CM Luís Soares, comandante dos Bombeiros Voluntários de Mirandela.

A mãe de primeira viagem, de 21 anos, estava grávida de 38 semanas. No local estavam também familiares, que a acompanharam no momento de dar à luz.