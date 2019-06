Bebé nasceu em ambulância dos Bombeiros de Aljustrel

Uma mulher de Aljustrel deu à luz, neste domingo, numa ambulância dos bombeiros locais. A parturiente foi recolhida nas bombas de gasolina de Aljustrel.O Hospital de Beja, que acompanhou a situação, deu luz verde para a ambulância se dirigir para esta unidade hospitalar. Mas não houve tempo.O parto ocorreu à saída de Aljustrel. A pequena Vita nasceu às 13h25, com 2,930 quilos. Mãe e filha estão bem."Fomos alertados para uma senhora em trabalho de parto. A equipa procedeu à avaliação e estabilização. Antes do início da viagem a senhora entrou em trabalho de parto, tendo a equipa auxiliado a bebé a nascer", explicam os Bombeiros de Aljustrel.Fonte do Hospital de Beja esclareceu aoque a parturiente seria sempre atendida em Beja, contrariamente a uma informação inicial que dava conta de que a ambulância se dirigia para Évora devido à falta de médicos em Beja.O serviço de Obstetrícia desta unidade hospitalar já está a funcionar em pleno desde ontem.A falta de obstetras levou a que Hospital de Beja indicasse às grávidas, como alternativa, os hospitais de Évora (100 km), Setúbal (145 km) e Faro (150 km).O fecho da maternidade do Hospital de Portimão, desde sexta-feira, por falta de médicos, obrigou as grávidas a deslocarem-se a Faro. A maternidade, que retoma hoje o serviço, assegurou apenas partos eminentes.Este ano já houve três partos em ambulâncias dos Bombeiros Voluntários de Aljustrel, a caminho do hospital.Desde o início do ano o serviço de Urgência Obstetrícia/Ginecologia do Hospital de Beja já fechou 4 vezes por falta de médicos. O fecho ocorreu nos fins de semana de 5 e 6 de janeiro, 2 de março e, no dia 12 de abril.