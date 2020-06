Bebé nasceu em ambulância dos Bombeiros de Freamunde

Dois bombeiros da corporação de Freamunde ajudaram um bebé a nascer numa ambulância, ontem ao início da noite. A notícia foi publicada pela corporação na sua página de Faecebook, com uma fotografia da equipa com a mãe e o bebé.



O alerta foi dado cerca das oito da noite para uma mulher em trabalho de parto. No caminho para o hospital de Guimarães, a criança não esperou e acabou por nascer dentro da ambulância, em Lousada, com ajuda de uma equipa da VMER de Guimarães. O bebé e a mãe foram depois levados para o hospital e estão bem de saúde.