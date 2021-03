Mafalda, a primeira bebé que nasceu com Covid-19 em Portugal, teve alta do Hospital Santa Maria, em Lisboa, e já está em casa, em Palmela, junto dos seus pais: Rita Fidalgo, 21 anos, e André Correia, 25, também eles recuperados do novo coronavírus. Mafalda nasceu às 30 semanas, a 3 de fevereiro, com apenas 1,5 quilos.Foi essa a razão que determinou que estivesse internada 45 dias no serviço de neonatologia até obter o peso de 2,5 quilos.Internada, acompanhou o desenvolvimento da filha por fotos e vídeos, tendo recebido alta há 14 dias, informou o marido.