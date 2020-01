'Bebé sem rosto' completa três meses

Rodrigo, o bebé que nasceu sem nariz, sem olhos, sem parte do crânio e sem metade do cérebro, no Hospital de São Bernardo, em Setúbal, completa esta terça-feira três meses.Contra todas as probabilidades e perspetivas dos médicos, o menino tem-se mantido relativamente estável. Continua a respirar e a mamar sozinho.É acompanhado, em casa, por uma equipa de cuidados paliativos pediátricos do São Bernardo. Artur Carvalho, o médico que não detetou as malformações no menino, continua suspenso pelo Conselho Disciplinar do Sul da Ordem dos Médicos, que esta terça-feira se reúne para discutir os processos.Há 14 queixas contra o obstetra.