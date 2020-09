Bebé ‘sem rosto’ já teve alta hospitalar

Rodrigo, que ficou conhecido como ‘bebé sem rosto’ por ter nascido sem nariz, sem olhos, e sem parte do crânio, já teve alta do Hospital Dona Estefânia, em Lisboa.O menino estava internado desde 24 de agosto, depois de ter sido submetido a uma cirurgia de alto risco para tratar aquela que era a maior ameaça à sua vida - a hidrocefalia (acumulação de líquido no crânio).Desde então, Rodrigo tem-se mantido estável, sem complicações. Está neste momento a recuperar, em casa, junto dos pais, Marlene e David.