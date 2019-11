'Bebé sem rosto' tem hoje a primeira consulta desde que está em casa

Rodrigo, o bebé que nasceu sem olhos, sem nariz, e sem parte do crânio, tem esta quarta-feira a primeira consulta desde que está em casa.O menino está a ser acompanhado pelo Hospital de São Bernardo, em Setúbal, e pelo Dona Estefânia, em Lisboa. Trata-se de um atendimento de rotina para avaliar o quadro clínico do bebé, embora esteja a ser acompanhado por uma equipa de cuidados paliativos pediátricos do São Bernardo.Os profissionais garantem essencialmente que Rodrigo tenha alguma qualidade de vida, monitorizando a respiração e a alimentação, por exemplo. A 7 de outubro, quando nasceu, Rodrigo pesava 3,560 quilos.Nas semanas seguintes perdeu algum peso, chegando aos 3,330 quilos e atualmente pesa 3,580 quilos. O menino teve alta médica e está em casa com os pais, Marlene e David, desde sexta-feira. Embora em ambiente familiar, há restrições no que diz respeito a visitas, já que Rodrigo está suscetível a infeções.