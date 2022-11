Beber cerveja pode ajudar a prevenir doenças cerebrais debilitantes e mortais

143 mil casos de Alzheimer registados em Portugal, segundo um estudo realizado pela Faculdade de Medicina de Lisboa.

Um grupo de cientistas italianos descobriu que o lúpulo - flor utilizada para dar à cerveja o sabor amargo - é constituído por antioxidantes que ajudam a diminuir a concentração de proteínas no cérebro, sendo que esta acumulação está fortemente ligada ao Alzheimer.Segundo o site The Sun, até à data, a Tettnang - tipo de lúpulo cultivado na Alemanha - foi a que demonstrou melhores resultados na limpeza das placas proteicas. As cervejas que têm Tettnang apresentam altos níveis de um determinado antibiótico que ajuda na eliminação da inflamação no cérebro e que pode ter efeitos positivos nas pessoas que sofrem de Alzheimer.Contudo, os cientistas alertam que a presente investigação não deve ser encarada com um incentivo para o consumo excessivo de cerveja, uma vez que beber cerveja de forma desmedida pode também conduzir ao Alzheimer, uma vez que o consumo de cerveja de forma não moderada acelera a atrofia cerebral que, por sua vez, causa o declínio cognitivo.O Alzheimer assume-se como uma doença neurodegenrativa e é a forma mais comum de demência. A doença desenvolve-se devido à acumulação de proteínas em quantidades anormais no cérebro. Em 2021, existiam