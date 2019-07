Bebés CM: “É muito gratificante e intenso ser mãe”

Marta Faca e Diogo Silva, de 29 e 30 anos, vivem dias felizes com o seu primeiro filho. Chama-se Manel – "é mesmo assim, Manel (sem u) e não Manuel. Sempre gostámos do nome", explica a mãe – e nasceu no dia 28 de março, em Abrantes, às 17h48.Pesava 2,670 kg e media 46 cm. Veio dar mais vida a um concelho com baixa natalidade – Manel foi o primeiro bebé deste ano em Gavião. Só nasceu mais um bebé depois dele."Ser mãe é uma experiência intensa e muito gratificante", relata Marta Faca. E sublinha: "Achava que era um exagero quando me diziam que as coisas mudariam quando tivesse um filho, mas é verdade! As nossas prioridades mudam. A nossa vida muda completamente".Quem também está embevecido é Diogo Silva, o pai do pequeno Manel. "É um pai e marido sempre presente. Ajuda a cuidar do bebé e da casa. E ajeita-se a tratar do Manel, seja a dar banho – o segundo banho em casa foi o pai que deu – ou biberão", conta Marta. Os avós também estão encantados. "O Manel já só tem avós do meu lado; é o segundo neto. Os avós estão superbabados", explica Marta.É em Gavião que pretendem continuar a viver e alargar a família, com mais um filho. "Temos qualidade de vida – uma praia fluvial lindíssima (Alamal), passadiços junto ao rio, para passear, jardins. As crianças podem brincar na rua", explica a mãe do pequeno Manel."A baixa natalidade é um problema; há falta de trabalho e os jovens acabam por ir embora", lamenta Marta Faca.A autarquia ajuda com incentivos à natalidade: 40 euros por mês durante os primeiros três anos de vida, 50 e 60 euros por mês para os segundos e terceiros filhos.Também há apoios por parte da autarquia de Gavião à fixação de casais jovens no concelho, nomeadamente no que diz respeito à compra de terrenos e habitação.