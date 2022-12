O Natal da brasileira Thaís Farias, de 31 anos, nunca mais será vivido da mesma forma. Depois de passar a noite da Consoada com a família em casa, começou com contrações e às 04h32 deu entrada no Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa. Às 05h52 nascia Antonella, com 2,210 quilos, de parto natural, às 36 semanas e seis dias.









